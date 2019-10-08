Talat, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu

Kıbrıs Türk tarafında sürecin iyi gitmediğini ve bu durumun CTP’nin aday çıkarmasını kaçınılmaz kıldığını anlatan Talat, kendi adaylığının sorulması üzerine “o defter kapanmıştır” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin mutlaka aday çıkaracağı düşüncesinde olduğunu ifade eden Talat, “çünkü sürecin iyi gitmediği ve gitmeyeceği de bellidir” dedi.

Talat, Türk tarafında Kıbrıs konusunda işlerin yolunda gitmediğini ve bu durumda değişme ihtimali de görmediğini ifade ederek, CTP’nin aday göstermeme gibi bir lüksü bulunmadığını söyledi.

Kendisinin adaylık durumunun sorulması üzerine “o defter kapanmıştır” diyen Talat, “şu anda CTP’de yeni bir parti meclisi oluştu ve hemen arkasından da umuyorum ki CTP’nin Cumhurbaşkan adayı belirlenecek” dedi.

Talat, kısa süre içerisinde bu durumun netleşeceğini ifade ederek, “görünen köy kılavuz istemez, gidişat parti başkanının bu görevi üstleneceği yönündedir” ifadelerini kullandı.

Kendisine adaylık görevi verilmesi durumunda ne yapacağı sorulan Talat, “bu bana göre doğru bir karar olmaz” derken, yanıtının “hayır” mı olacağı sorusuna ise “siyasette o kadar keskin şeyler söylememek lazım” yanıtını verdi.

2. Cumhurbaşkanı Talat, kırmızı ışık da yeşil ışık da yakmadığı yorumu üzerineyse “kırmızımsı” ifadesini kullandı.