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Talat da Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına gitmeyecek!

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Talat da Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına gitmeyecek!
Talat da Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına gitmeyecek!

Talat da Erdoğan'ın Meclis'teki konuşmasına gitmeyecek!

KULİS HABER

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın bazı üst düzey  CTP yetkiliklerine söylediği bilgiye göre T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki yapacağı konuşmaya katılmayacağını söylediği öne sürüldü.

Talat'ın CTP'nin de Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı konuşmasına katılmaması gerektiğini aktardığı ileri de sürüldü.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın ortaya koyduğu tutumun CTP  içerisinde  çok  büyük destek aldığı kaydedildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıp konuşma yapacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bugün gün içinde çeşitli parti organlarında konunun değerlendirildiğini, MYK da dahil olmak üzere tartışıldığını ifade ederek, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısın konuyla ilgili karar alınacağını söyledi.

Haber Kaynağı: CTP, Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor

SADECE ERDOĞAN KONUŞACAK, DİYALOG DEĞİL MONOLOG

Elde edilen bilgilere göre Meclis oturumunda sadece Erdoğan konuşacak. Muhalefet veya hükümet partilerinin söz hakkı olmayacak. 

SOSYAL MEDYADA KATILMAYIN ÇAĞRILARI VAR

Sosyal medyada özellikle muhalif kesimler CTP ve TDP’ye dair Erdoğan’ın konuşma yapacağı oturuma katılmaları yönünde yoğun paylaşımlar yapmakta.

İlgili Haber: CTP'de karar Parti Meclisi'nin

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