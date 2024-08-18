Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker, hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları bulunan Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker’in vefat haberi hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.

1979-1984 yılları arasında avukat, sonrasında ise yargıç olarak görev yapan Refiker, yargıçlık kariyeri boyunca baktığı dava dosyalarına verdiği kararların hiçbirinin üst mahkemece bozulmamış olmasıyla da tanınıyordu.

Talat Derviş Refiker için 19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde Yüksek Mahkeme tarafından bir anma töreni düzenlenecek, ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazlarının ardından naaşı Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.