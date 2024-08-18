  • BIST 9821.96
  • Altın 2714.498
  • Dolar 33.6669
  • Euro 37.118
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Talat Derviş Refiker hayatını kaybetti

» »
Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker hayatını kaybetti
Talat Derviş Refiker hayatını kaybetti

Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Derviş Refiker, hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları bulunan Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Refiker’in vefat haberi hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.

1979-1984 yılları arasında avukat, sonrasında ise yargıç olarak görev yapan Refiker, yargıçlık kariyeri boyunca baktığı dava dosyalarına verdiği kararların hiçbirinin üst mahkemece bozulmamış olmasıyla da tanınıyordu.

Talat Derviş Refiker için 19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mahkemeler Binası önünde Yüksek Mahkeme tarafından bir anma töreni düzenlenecek, ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazlarının ardından naaşı Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Tüm İzmir halkına geçmiş olsun17 Ağustos 2024 Cumartesi 13:08
  • “Vatandaşlar her an meydana gelebilecek bir depreme karşı hazırlıklı olsun”17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:59
  • Teknecik’teki arızaların hızlı giderilmesi amacıyla yasa gücünde kararname…17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:57
  • Trafik denetimleri… 375 sürücü rapor, 29 araç men edildi17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:19
  • Etrafı rahatsız eden alkollü şahıslar tutuklandı17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:57
  • Girne ve İskele’de hırsızlık… İki tutuklama17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:52
  • Osman Örek Caddesi’nde çalışmalar bugün başlıyor17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:34
  • Bu da oldu... Borcu olduğu gerekçesiyle araç boyama fırınına kapatıp, dövdüler!17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:33
  • Üstel'in Lefkoşa Kadın Kolları Başkan adayına Mahkemeden DUR!16 Ağustos 2024 Cuma 18:12
  • Tıp-İş’ten El-Sen’e destek16 Ağustos 2024 Cuma 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti