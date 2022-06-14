Talat: Esas hedefleri olan 'adı konulmamış ilhak' sürecini tamamlamak

CTP Milletvekili Ongun Talat'tan Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki.."Türkiye Cumhuriyeti iktidarı bir yandan KKTC'yi doğrudan doğruya yönetmek için paralel bir yönetim oluştururken, diğer yandan kendi otoriter rejiminin zehirli dilini de buraya ihraç ediyor."

CTP Milletvekili Ongun Talat'tan Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki...

İşte açıklama;

Önce Sn.Fuat Oktay 'şehit kanlarına ihanet edenler' demişti. Şimdi ise Sn. Mevlüt Çavuşoğlu 'CTP'de PKK'lı vekiller var' diye buyurmuş...

Türkiye Cumhuriyeti iktidarı bir yandan KKTC'yi doğrudan doğruya yönetmek için paralel bir yönetim oluştururken, diğer yandan kendi otoriter rejiminin zehirli dilini de buraya ihraç ediyor.

Hedef belli; 'Türkiye'yi sevenler-sevmeyenler' gibi toplumda hiçbir karşılığı olmayan suni bir kamplaşma yaratarak esas hedefleri olan 'adı konulmamış ilhak' sürecini tamamlamak.

Sistematik yoksullaştırma ve anti-demokratik bir rejimin inşası el ele yürürken, Kıbrıslı Türkler her şeye rağmen hâlâ buradalar.

Ve bu zat-ı muhteremler bilsinler ki, yurt haklarına bedeli her ne olursa olsun sahip çıkacaklar...