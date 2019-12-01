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Talat: "Federasyonu sadece hayal etmeyip, kuracak başkana ihtiyacımız var"

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2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk toplumunun iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu sadece hayal etmeyip, kurabilecek bir başkana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Talat: "Federasyonu sadece hayal etmeyip, kuracak başkana ihtiyacımız var"

Kathimerini gazetesine röportaj veren Talat, Berlin’deki üçlü görüşmenin, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonun yeniden rayına girmesi ve 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını yeniden teyit etmesi için, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tavrının düzeltilmesi maksadıyla yapıldığını söyledi.

Habere göre Talat, Berlin’deki üçlü görüşmeyle birlikte çözüm sürecinin Haziran ayına kadar donduğunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, nihai konferansla ilgili ön hazırlıklardaki rolünün yükseldiğini belirtti.

Berlin’deki görüşmenin yeni bir şey yaratmadığını kaydeden Talat, Türkiye’nin Berlin görüşmesiyle ilgili ya analitik bir çalışmanın ardından görüş belirteceğini, ya da bundan kaçınacağını söyledi.

Talat, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili tavrını değiştirmesini de beklemediğini, AB’nin de uzun zaman önce, Türkiye üzerindeki baskı imkanını kaybettiğini kaydetti.

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