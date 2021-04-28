Talat: “Hukuk devleti zarar görüyor”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye ile ilişkilerde azami uyum olması gerekirken gelen aşağılayıcı ifadeler ve her alandaki talimatlarla Kıbrıs’ın kuzeyindeki ‘hukuk devleti ve siyasi eşitlik iddiasının’ zarar gördüğünü söyledi.
++Bilinmesi gereken önemli husus sadece Cumhurbaşkanlığı ve hükümetler nezdinde uyum asla yeterli değildir. Önemli olan halkın Türkiye ile ilişkilerde ne düşündüğü, ne hissettiğidir. Ve bu hissiyat tarihin en kötü dönemini yaşamaktadır. Sorumlular da bellidir ve yazık olmaktadır.— Mehmet Ali Talat (@M_A_Talat) April 28, 2021
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