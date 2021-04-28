Talat: “Hukuk devleti zarar görüyor”

++Bilinmesi gereken önemli husus sadece Cumhurbaşkanlığı ve hükümetler nezdinde uyum asla yeterli değildir. Önemli olan halkın Türkiye ile ilişkilerde ne düşündüğü, ne hissettiğidir. Ve bu hissiyat tarihin en kötü dönemini yaşamaktadır. Sorumlular da bellidir ve yazık olmaktadır.