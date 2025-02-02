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Talat: Kıbrıs Türk liderliğinde yaşanacak değişim olumlu olacak

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Talat: Kıbrıs Türk liderliğinde yaşanacak değişim olumlu olacak
Talat: Kıbrıs Türk liderliğinde yaşanacak değişim olumlu olacak

KKTC’nin 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk liderliğinde yaşanacak değişimin, olumlu olacağını savundu.  

Fileleftheros gazetesi, KKTC’nin 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la gerçekleştirilen bir söyleşiye geniş yer verdi.

Talat söyleşide özetle; Kıbrıs sorununun çözümü için zamanın daraldığını ve iki devletli çözümün neredeyse imkansız olduğu görüşünü dile getirerek, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini ve cumhurbaşkanı seçilmesinin çok olumlu bir gelişme olacağını ileri sürdü.

Türkiye’nin iki devleti çözüm modeline geri dönme sebebinin eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olduğunu ifade eden Talat, Anastasiadis’in o dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Crans Montana’daki müzakereler esnasında ve New York’taki görüşmede, seçimleri kazanması durumunda iki devleti çözümü görüşmeye hazır olduğunu söylediğini vurguladı. Talat, Türkiye’ye iki devleti çözüm seçeneğini geri veren kişinin Anastasiadis olduğunu ifade etti.

Talat, kendisinin eski Rum lider Dimitris Hristofyas’la, toprak konuları da dahil bir çok konuda uzlaşı sağladıklarını ancak sadece bir buçuk yıl gibi kısa bir süre müzakere etme fırsatı bulabildiklerini belirtirken, Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan, Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Söyleşisinde yeni sınır kapılarının açılması konusuna da değinen Talat, “Baf Kapısı ve ‘Mia Milya’ (Haspolat) noktalarının geçişlere açılmasının her iki topluma da fayda sağlayacağını, ‘Kokkina’nın’ (Erenköy) ise zor göründüğünü ifade etti.

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