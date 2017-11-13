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Talat: “Kıbrıslı Türkler de, Türkiye’den gelenler de çözüm istiyor”

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Talat: “Kıbrıslı Türkler de, Türkiye’den gelenler de çözüm istiyor”
KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türklerin de, Türkiye’den gelenlerin de çözüm istediğini söyledi.

Talat, Politis gazetesine verdiği röportajın ikinci kısmında, KKTC ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteye göre, KKTC’de yaşayan TC kökenli vatandaşların da çözüm isteyip istemediğinin sorulması üzerine Talat, Kıbrıslı Türklerin de, Türkiye’den gelenlerin de Kıbrıs sorununun çözümünü istediğini belirtti. 

Herkesin AB’nin tanınmış bir devletinde, izolasyonlar olmadan, normal bir ülkede yaşamak istediğinden söz eden Talat, Türkiye kökenli vatandaşların ikinci neslinin, Kıbrıslı Türklerin istediklerine daha yakın olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin bugün Kıbrıslı Rumlara güvenip güvenmediğinin sorulması üzerine Talat, geçmişte de güven olmadığını belirtti. 

Şu an için güvenin bir kriter olmadığını söyleyen Talat, güvenin, çözümün ardından zaman geçtikçe inşa edileceğini ifade etti. 

“Yapılacak olan seçimlerde hangi kriterlere göre oy verileceği; ekonomik sebepler mi, Kıbrıs sorunu mu?” sorusu üzerine ise Talat, herkesin aynı yönde hareket edeceğini söyleyemeyeceğini belirterek, eskisi kadar olmasa da birçok ideolojinin var olduğunu ve bu temelde oy verdiğini ifade etti. 

Talat, bir başka soru üzerine, birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de insanların siyasilere güvenmediğini belirtti.

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