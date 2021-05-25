Talat, Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılabileceğini söyledi (VİEDO)

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Talat Talat, bu sabah Kıbrıs Genç TV’de konuk olduğu Nazar Erişkin’in programında önemli açıklamalar yaptı.

Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü dönemde bu gibi olayların faili meçhul kalmasının adeta zorunlu olduğunu söyleyen Talat, doğru ve sonuç odaklı araştırma yapılmadığını düşündüğünü belirtti.

Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü 1996 yılında yaşananları anlatan Talat, şöyle devam etti;

“6 Temmuz benim doğum günümdü, o günlerde Başbakan Yardımcısıydım. Girne’ye evime dönecektim. Haber aldım, kulaklarıma inanamadım… Evine ulaştım, bedeni kaldırılmıştı ama hala orada izleri vardı. Bu bizim için çok büyük bir travma olmuştu.

İstifa etmiş bir hükümetin Başbakan yardımcısıydım. 25 yıl önce askeri vesayetin çok yoğun bir şekilde yaşandığı ve hissedildiği günlerdi. Bu olayda bizim polis teşkilatımızın bağımsız şekilde araştırma yapması son derece zordu. Hele ki failler de TC’den geldi diye biliniyorsa… O dönem doğru düzgün bir araştırma yapılmadı. O dönemde benim evim de bombalandı, orada da düzgün bir araştırma yapılmamıştı.”