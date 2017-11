Politis gazetesine konuşan KKTC eski Cumhurbaşkanı Talat, güneydeki Rum Başkanlık seçimleri, Crans Montana görüşmeleri ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Gazeteye göre, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşleri sorulan Talat, “Maalesef iyimser değilim” yanıtını verdi.



Çözümün her zaman çözümsüzlükten iyi olduğunu söyleyen Talat, çözüm bazı sorunlar getirse de, Kıbrıs sorununun çözümünün gerekli olduğunu belirtti.



“Müzakerelerden daha fazlasını beklerdim” diyen Talat, Kıbrıs Rum tarafındaki seçimlerin ardından yeni bir çabanın doğacağını, ancak her defasında farklı olduğunu söyledi.



Gazeteye göre, Talat, “Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi, lideri kim olacak? Papadopulos mu? Malas mı yoksa Anastasiadis mi? Eğer Malas ise OK. Eğer Anastasiadis ise eee… duruma göre değişir (gülüyor). Ancak eğer Papadopulos ise Kıbrıs içinde ve dışında, Kıbrıslı Rumların çözüm istemediğine dair bir mesaj olacak” dedi.



Crans Montana’yla ilgili bir soru üzerine ise, burada bir fırsatın kaçırıldığını söyledi.



Crans Montana’da görüşmelerin yapılma zamanının yanlış olduğunu ifade eden Talat, bunun Kıbrıs Rum tarafındaki seçimlere çok yakın olduğunu, yazdan önce bunu birçok kez dile getirdiğini söyledi.



Açıklamalarının bir başka kısmında, Anastasiadis’in seçimlerden dolayı herhangi bir tavizde bulunmadığını, herhangi bir esneklik göstermediğini söyleyen Talat, “Çünkü herkes onu eleştiriyordu. Papadopulos ve diğerleri. Seçimler yaklaştıkça AKEL’in de kendisini desteklemeyeceğini, başka bir adayı destekleyeceğini biliyordu” dedi.



Anastasiadis’in sağın oylarını istediğinden taleplere yanıt veremediğinden söz eden Talat, bu nedenle Anastasiadis’in de zamanı geldiğinde taleplerini artırdığını belirtti.