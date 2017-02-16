Talat, Rum tarafının Plebisit kararını eleştirdi

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti…

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Ertan Ersan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney’deki ENOSİS kararına ilişkin söylemlerini yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi…

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da 1950 Plebisiti’nin bugünlerde yeniden gündeme geldiğini ve utanılması gereken bir olay için anma kararı alındığını söyledi…

Kıbrıs’ın başına açılan felaketlerin başlangıcının Plebisit olduğunu ifade eden Talat, yeni bir yapı oluşturulmaya çalışıldığını ve yeni yapıda yeni koşulların ortaya çıkacağını anlatarak, “müzakereler devam ederken olmayan bir şeyi yeniden ortaya çıkarmak olabilecek bir şey değildir” dedi.

ELAM’ın tedaviye muhtaç bir ruh olduğunu ve bunun peşinden gidenlerin de tedavi istediğini kaydeden Talat, bunun kabul edilebilecek bir şey olmadığını anımsattı…

Bunu bahane ederek barış sürecini ortadan kaldırmanın veya sabote etmenin da kabul edilebilir bir şey olmadığına ve bunun olması halinde kınayacaklarına işaret eden Talat, bu olayın müzakerelerde, birleşik Kıbrıs’ta ırkçı örgütlerin yasaklanmasını gündeme getirme şansını doğurduğunu söyledi…

Rum Lider’in “Siz de 20 Temmuz’u kutlamayın” deyişini hatırlatan Talat, bu ikisinin aynı şey olmadığını vurguladı…