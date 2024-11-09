Talat: “Türkiye 60 milyon Dolarlık borcu sildi, Kırgızistan da Tatar’ı davet etti”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kırgızistan’ın 60 milyon Dolar’a yakın borcunun Türkiye tarafından silinmesi karşılığında Ersin Tatar’ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına davet edildiğini iddia etti

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kırgızistan’ın 60 milyon Dolar’a yakın borcunun Türkiye tarafından silinmesi karşılığında Ersin Tatar’ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’ne “Gözlemci Üye” sıfatıyla davet edildiğini iddia etti.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın Kanal SİM’de hazırlayıp sunduğu “Haber Toplantısı” programına görüntülü bağlanan İkinci Cumhurbaşkanı Talat, “Bu borç, bir kalemde silindi; bunun karşılığında, çok fazla diplomatik temas oldu. Biz bunu yapacağız ama siz de bunu yapın gibi bir talep gittiğinden eminim” dedi.