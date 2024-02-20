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Talat: Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor

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İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en kötü döneminin yaşandığını ifade etti.
Talat: Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor

 “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor” dedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar’ın temaslarıyla da ilgili konuşan Talat, Cuellar'ın ortak zemin aradığını ancak şu an ortak zemin bulunmadığını belirterek, "Herkes biliyor ki son sözü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar değil, Türkiye söyleyecek” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kanal T’de “Ülkenin Gündemi” isimli programa katılarak, gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemlerde patates böceğinin hem Güney Kıbrıs’ta hem de Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu hatırlatan Mehmet Ali Talat, “Türkiye bizde bu böcek var diye patates almamıştı” dedi. Yeşillenme hastalığı dolayısıyla üreticilerin yaşadığı problemlerle ilgili konuşan Mehmet Ali Talat, hastalığının Türkiye’de daha fazla olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye bizde yeşillenme hastalığını yayan böcek var diye ürün almıyor. Avrupa bunu yapmıyor. Bizden Avrupa’ya gidiyor. Kontroller yapılıyor, sertifikalandırılıyor ve ihracat yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE NARENCİYE KONUSUNDA KEYFİ UYGULAMALAR YAPIYOR”

Türkiye’nin narenciye konusunda “keyfi” uygulamalar yaptığına dikkat çeken Talat, “Mersinli, Antalyalı üreticiler baskı yaptı, seçim var diye tedbirler alındı ve ürünlerimiz alınmıyor” diye konuştu. Ülkede istikrarsızlık ve düzensizlik olduğuna dikkat çeken Talat, Türkiye’nin ihtiyacı olması halinde ürünleri “yalvararak” alabileceğini kaydetti. Talat, sorunların önüne geçilebilmesi için çözümün şart olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE, KIBRISLI TÜRKLERİN HER İŞİNE KARIŞIYOR”

Talat, Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin en kötü döneminin yaşandığına vurgu yaparak, “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin her işine karışıyor” ifadesine yer verdi.

“Etle tırnaksak, patatesimizi ve narenciyemizi Türkiye’ye satamıyoruz ancak Avrupa’ya satabiliyoruz” diyen Talat, Rum tüccarlar ile anlaşılması halinde, Kuzey’deki ürünlerin hepsinin belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda Avrupa’ya satılabileceğini açıkladı. Talat, Kuzey’deki ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne bağlı olarak Güney’de kurulmuş bir şirket aracılığıyla ya da doğrudan Yeşil Hat Tüzüğü’yle Güney’e ihracatın yapılabileceğini kaydetti. Ürünlerin geçmiş dönemlerde de Avrupa’ya satıldığını söyleyen Talat, ürünlerin satılabilmesi için öncelikli olarak Güney’deki üreticilerin ellerindeki ürünleri bitirdikten sonra bu işlemin gerçekleşebileceğine değindi.

"KIBRIS SORUNUNDA SON SÖZÜ TATAR DEĞİL, TÜRKİYE SÖYLEYECEK”

Talat, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adada sürdürdüğü temaslarla ilgili de yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda ufak tefek hareketlilik olduğunu belirtti. Cuellar’ın bazı girişimler başlattığını ve adımlar attığını hatırlatan Talat, “Ortak zemin arıyor ancak şu an ortak zemin yok. Zemin oluşturulabilir mi, bilmiyoruz. Herkesi biliyor ki son sözü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar değil, Türkiye söyleyecek” dedi.

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