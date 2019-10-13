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Talat: "Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır "

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KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Twitter'dan açıklama yaptı
Talat: "Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır "

KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Twitter'dan açıklama yaptı

İşte o açıklama;

Suriye’de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğu, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak önce IŞİD terörünü kabartıp sonrasında etnik kökenli pkk/pyd terör hareketlerini teşvik etmesi, bölgemizi kan gölüne çevirdi. Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye’nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var.

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