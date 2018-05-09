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Talat: “Yapılan zamlar gerekliydi”

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KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ada TV'de 'Söz Sizde' programına konuk oldu.
Talat: “Yapılan zamlar gerekliydi”

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Erçin Şahmaran'ın sorularını yanıtlayan Talat, gündeme dair yorumlarda bulundu. 

Akıncı'nın yaptığı öneriyi destediğini ifade eden Talat, şunları söyledi: “Bu girişimi Birleşmiş Milletler yapmalıydı. Guterres önerisi ile bugünkü şartlarda bir sonuca gidilmeyeceği ortada. Rum tarafı konuyu çarptırıyor. Guterres çerçevesi temel alınarak, BM bu belgenin altını doldurmalı, sonuç almayı hedeflemeliydi. Bunu ortaya en başta BM koymalıydı. Kıbrıs sorununda herhangi bir tarafın yaptığı çağrıya, diğer tarafın hade gel dediği hiçbir zaman olmamıştır. Bizde çok öneriler yaptık, paket hazırladık, reddedildi. Daha sonra konuları ortaya koyarak bir bir tartıştık. Bu öneriyi Türk diplomasisi yapsa daha etkili olurdu. Bunu bir eksiklik olarak görebiliriz. Ama bugün için Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Türkiye de gündem seçim.” 

Hükümet yaptığı zamlarla ilgili sorulara da yanıt veren Talat şöyle devam etti: “Bunlar zaruri zamlar. Dövizden kaynaklanan sıkıntılar. Ben UBP hükümetlerini bile bu tür zamlarda eleştirmedim. Çünkü dövize ve buna bağlı dalgalanmalarla mecburi yapılan zamlardır. 

Benim hükümetten reform beklentim hala var. Müşavir yaratılmasının önüne geçilecek yasa hazırlandı, kamu reformu belli aşamaya geldi. Bunlar hep çalışmaların bir noktaya gelmesidir.” 

Bu hükümet iyi niyetli olduğunu ve iş yapmak istediğini ifade eden Talat, “Biz daha önce UBP ile denedik olmadı. Söz verildi, sözler tutulmadı. Serdar Denktaş öyle değii, ideolojik olarak UBP ile aynı olabilir. Ama Serdar Denktaş ile UBP'yi asla bir tutmam” diye konuştu. 

Yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çeken Talat, “Hükümetin performansı elbette yerel seçimleri etkileyecek. Ama yerel seçimler farklıdır. Hükümetle, partilerlerle, belediyele seçimleri bir tutulmamalı. CTP birçok yerde iyi, kaliteli belediye başkan adaylarını çıkardı. Bazı yerlerde bağımsız adayları destekleyecek. Tabi ki doğru olan her belediyelerde aday çıkarmaktadır. Fakat zaman zaman ittifak ve farklı seçim yöntemleri gündeme gelebilir. CTP yerel yönetimlerde başarılı olmuş bir partidir' dedi. 

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