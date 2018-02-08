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Talat yeni koalisyonu değerlendirdi

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Talat yeni koalisyonu değerlendirdi
2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi ve ilkelere sahip çıkması halinde 4’lü koalisyonun başarılı olacağını söyledi.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Talat, ülkenin çok ciddi sorunlarına neşter vuracağını ifade eden 3 partinin koalisyonda yer almasının önemine dikkat çekerek, bunun da 4’lü koalisyona işaret ettiğini söyledi.

En başından 4’lü koalisyonu desteklediğini belirten Talat, herkesin ilkelere sahip çıkması halinde koalisyonun başarılı olacağını kaydetti.

Talat, çok geniş bir toplumsal kesimi kucaklayan 4’lü koalisyonun UBP hükümetiyle ilgili ortaya atılan iddiaları araştırıp sonuçlandırması halinde önemli bir başarı elde etmiş olacağını da belirtti.

4’lü koalisyonun oluşumunda bir rolünün olmadığını ifade eden Mehemt Ali Talat, sadece 4’lü koalisyon fikrini dile getirdiğini söyledi.

Talat, başlangıçta bu koalisyonun bir seçim hükümeti olabileceğini düşündüğünü ancak buna gerek olmadığını belirterek, “eğer bu koalisyon iyi bir şekilde koordineli ve uyum içinde bir koalisyon olursa erken seçime hiç gerek yok. zaten halk seçimden usandı” dedi.

2. Cumhurbaşkanı Talat, “burada hükümetin bir bütün olarak hareket etmesi önemlidir. Eğer hükümet bir bütün olarak hareket ederese; yani bir bakanlığın sorunu hükümetin bütününün sorunuysa, bir bakanlığın başarısı hükümetin başarısı olarak görülürse bu yeterlidir. Ben daha az aldım sen daha çok aldın yarışlarının içine girerseniz başarı şansı düşer” dedi.

Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı tartışmalarına ilişkin olarak da Talat, hukuki olarak mümkünse Angolemli’nin Meclis Başkanı yapılması gerektiğini söyledi.
Talat, “İç tüzük cevaz vermiyorsa bana göre apar topar değiştirerek bunu kolaylaştırmak veya gerçekleştirmek yerine, bu defa normal iç tüzük kurallarına göre yapılır bu iş. Gelecek defa, 3 sene sonra o zamana daha düzenlenmiş bir iç tüzükle gidilerek gereği yapılır” dedi.

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