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Talat yine Akıncı'ya yüklendi! “Kıbrıs politikamız var mı, bilen varsa beri gelsin”

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Talat yine Akıncı'ya yüklendi! “Kıbrıs politikamız var mı, bilen varsa beri gelsin”
Talat yine Akıncı'ya yüklendi! “Kıbrıs politikamız var mı, bilen varsa beri gelsin”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı liderliğindeki Kıbrıs sorunu politikamız yok hükmünde açıklaması yaptı.

Mehmet Ali Talat “Kıbrıs konusunda Türkiye konuşuyor; ben bunu hazmedemiyorum. Türkiye’nin bizden bağımsız konuşmasına hakkı yoktur. Büyükelçisi dahil buradaki siyaseti takip etmesi lazım… Ama buradaki siyaset nedir? Nerededir? Bunu bilen beri gelsin… Başkaları bizim politikalarımızı desteklemeli. Politikaları biz belirleyeceğiz, biz seslendireceğiz. Etle tırnak olduğumuz kesimler ve ülkeler de destekleyecek. Bunun sağlanması lazım aksi halde başarısızlığa mahkumuz ama biz hiçbir şey yapmıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye karşıtlığı politikasının kendisine puan kazandırdığının düşünüldüğünün hatırlatılması üzerine ise Talat, “iyi o zaman devam etsin… Demek ki onun için dert seçim. Oysa mesele Kıbrıs sorunudur” dedi.

Ada TV’de konuşan Talat, Türkiye ile ilişkilerin de 'berbat durumda' olduğunu, bu durumun hem bizdeki hükümet, hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye tarafı nezdinde bu halde gözlemlendiğini de sözlerine ekledi. 

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