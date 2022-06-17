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Talat: "Yürütülen politika Kıbrıslı Türkleri dünyadan tecrit edecek"

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Talat'a göre Ankara ile Kıbrıs Türk liderliğinin birlikte yürüttükleri iki devletli politikanın ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne de Avrupa Birliği'nin gündemlerinde olmayan ve kabul edilmeyen bir politika yürütülüyor.
Talat: "Yürütülen politika Kıbrıslı Türkleri dünyadan tecrit edecek"

Talat'a göre Ankara ile Kıbrıs Türk liderliğinin birlikte yürüttükleri iki devletli politikanın ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne de Avrupa Birliği'nin gündemlerinde olmayan ve kabul edilmeyen bir politika yürütülüyor.

Söz konusu politikanın Kıbrıslı Türkleri eskisinden daha kötü bir şekilde dünyadan koparacağını savunan Talat, "Yürütülen politikanın Kıbrıslı Türkleri dünyadan tecrit ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Kimse tanımaz ve görüşmez"

İki bölgeli federal çözümden başka bir seçeneğin olmadığının altını çizen Talat, "Çözüm, Türkler ve Rumların iki bölgeli, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm bulmaktır. Zamanında hep bu politikayı yürüttük" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi 'bir müzakere olacaksa bu iki toplum değil iki devlet arasında olacaktır. KKTC'yi tanıyacaksınız' diyorlar. Kimse tanımaz ve görüşmez. Bu durumda Kıbrıslı Türkler ne olur? Dünyadan kopmuş, hiçbir ilişkisi olmayan tuhaf bir durumda kalırlar. Sorunun çözümü Kıbrıslı Türklerin adada bekası için şarttır ve bu Türkiye ile birlikte olur. Ancak bu Kıbrıs Türk liderliğinin şu anda yürüttüğü politika ile mümkün değildir."

Kaynak: Independent Türkçe
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