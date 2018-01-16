Talat'a göre hükümeti kurma görevi CTP'ye verilmeli

Muhtemel bir koalisyon krizi nedeniyle yeni bir erken seçimin en kötü senaryo olduğunu savunan Talat, CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyonunun mümkün olduğunu belirtti

2. Cumhurbaşkanı, CTP Eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, erken genel seçim sonuçlarını Diyalog TV’de Odak Noktası programında değerlendirdi.

Muhtemel bir koalisyon krizi nedeniyle yeni bir erken seçimin en kötü senaryo olduğunu savunan Talat, CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyonunun mümkün olduğunu belirtti.

Açıklamalarında gündemde olan Başkanlık Sistemine destek belirten Talat, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisine (CTP) vermesini önderdi. Talat, “CTP-HP-TDP-DP anlaşırsa zaman kaybetmeye gerek yoktur. Demokrasi gereği Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini birinci partiye vermesi gerektiği şeklinde bir kural yoktur. Anayasa böyle bir şey demiyor. Anayasa diyor ki ‘Cumhurbaşkanı hükümeti kurabilecek bir milletvekiline görev verir’. Bu ne demektir? Eğer dört parti ‘biz anlaştık hazırız’ derse o zaman onlara verecek” dedi.

(diyalog)