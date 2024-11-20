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Talat’tan Çeler’e: Mücadeleye saygın yok, çamur atarak nereye varacaksın

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in Meclis başkan seçimiyle ilgili söylemlerine tepki gösteren CTP Milletvekili Ongun Talat, "Mücadeleye saygın yok, çamur atarak nereye varacaksın" dedi.
Talat’tan Çeler’e: Mücadeleye saygın yok, çamur atarak nereye varacaksın

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in "Erken seçim blöfü de masaya atıldığına göre, gizli oylamada kimler seçim istemez bilemeden bu seçim birazdan olmasa da göstermelik 1-2 turda tamamlanır. Hem de UBP’li oylar olmadan" şeklindeki sosyal medya paylaşımına, CTP'den tepkiler büyüyor.

CTP Milletvekili Ongun Talat, Çeler’in açıklamalarının “dayanaksız iddialar” içerdiğini belirterek tepki gösterdi.

Talat, bütçe komitesinde yoğun mesai yaparken Çeler’in açıklamasını gördüğünü belirterek, “Bu açıklama üzerine sabah köpürtülen haberler ve suçlamalarla karşılaşınca atılan iftiranın ciddiyetini kavrayabildim” ifadelerini kullandı. Çeler’in, CTP’nin Ziya Öztürkler lehine oy kaydırdığına yönelik iddialarına değinen Talat, bu söylemleri “ciddi istihbarat almış gibi konuşmalar” olarak nitelendirdi.

Ongun Talat, CTP milletvekillerinin kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, “8 Ekim tarihli paylaşımın ardından hükümetin içindeki çelişkiler ayyuka çıktı ve bir darbe girişimi püskürtüldü. Ancak sevgili Zeki halen aynı şeyleri hissetmeye devam ediyor” dedi.

Talat, Çeler’e hitaben, “Verilen mücadeleye saygınız yok, bunu anladık. Ancak dayanağı olmayan iddialarla çamur atarak nereye varmayı hedefliyorsunuz, gerçekten merak ediyorum. Bu şekilde devam ederseniz başarılı olmanız pek de mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.

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