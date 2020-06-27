Talat’tan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya: “Bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim”

Eski Cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın geçtiğimiz günlerde Genç TV’de katıldığı bir programdan bir bölüm yayınladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medyadaki ‘seviyesiz yorumları’ takip ettiğini söyleyen Talat, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘bir avuç küfürbaz ekibe’ sahip çıktığını dile getirdi.

Mehmet Ali Talat’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

“Sn. Akıncı, sosyal medyadaki bir avuç küfürbaz ekibinize sahip çıktığınıza sevindim.

Anladığım kadarıyla bu ekibin seviyesiz yorumlarını takip ediyorsunuz ve bunlar hoşunuza gidiyor.

Oysa Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu, demokratik değerlerine tamamen aykırı olan bu linç kültüründen son derece rahatsız.

Sizi bir Cumhurbaşkanı'na yakışacak sağduyuyu göstermeye davet ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ne demişti?

“Sayın Talat ile ilgili fazla bir şey söylemek ihtiyacında değilim. Çünkü halk ona cevabını veriyor zaten. Bir bakınız söylediği sözlerin altında sosyal medyada, ben ona cevap verme ihtiyacını bile hissetmiyorum. Halk sağduyusuyla gereken cevapları fazlasıyla veriyor ve ben bunları görüyorum.”