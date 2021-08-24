Talat'tan Pasaportu iptal edilen Tatar'a "Edep Yahu"

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'tan Pasaportu iptal edilen 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Edep Yahu"

İşte açıklama;

Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız.Oh ne ala...Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız,ayrılıkçılığın getirilerine katlanamayacaksınız. Edep Ya Hu!