Talat'tan Pasaportu iptal edilen Tatar'a "Edep Yahu"

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'tan Pasaportu iptal edilen 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Edep Yahu"
İşte açıklama;
Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız.Oh ne ala...Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız,ayrılıkçılığın getirilerine katlanamayacaksınız. Edep Ya Hu!
Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız.Oh ne ala...Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız,ayrılıkçılığın getirilerine katlanamayacaksınız. Edep Ya Hu!— Mehmet Ali Talat (@M_A_Talat) August 24, 2021
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