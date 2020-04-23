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Talep düştü! Tüp Gaza ve elektriğe indirim yolda!

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Bu kez zam değil indirim olacak!
Talep düştü! Tüp Gaza ve elektriğe indirim yolda!

Ülke gündemini yorumlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu akaryakıta ve tüp gaza ciddi bir indirim yapılacağı müjdesini verdi. Bakan Amcaoğlu indirim bir iki gün içerisine yapılacağını ekledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Amcaoğlu’nun konuşması şöyle: Akaryakıta ve tüp gaza önümüzdeki birkaç gün içerisinde önemli indirimler yapılacak. Sokağa çıkma yasağı olduğu için akaryakıta her hangi bir müdahalede bulunmamıştık. Çünkü yüzde 75’in üzerinde talep geriliği var. Çok kısa süre içerisinde hem tüp gazda hem de akaryakıtta önemli indirimler olacak.

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