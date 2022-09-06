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Talepler karşılanmazsa haftaya eylem ve grevler başlayacak

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Talepler karşılanmazsa haftaya eylem ve grevler başlayacak
Talepler karşılanmazsa haftaya eylem ve grevler başlayacak

Sendikalar, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında bulunan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda, eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlamasına karar verdi.

-Sendikalar bugün toplandı, perşembe günkü görüşme beklenecek

Sendikalar adına basın açıklamasını yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Göç Yasası” diye nitelendirilen yasa kapsamındaki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki mücadelede gelinen son durumu değerlendirmek üzere bugün sendikaların toplantı yaptığını kaydetti.

Bengihan, sendikaların, Başbakan’ın Perşembe günü saat 16.30’da sendikalarla gerçekleştireceği toplantıyı bekleme kararı aldığını, ayrıca çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlamasına da karar verdiğini bildirdi.

Açıklamaya imza koyan sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN”

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