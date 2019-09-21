Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun’un acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.Kaynak: Talia Tosun için acil çağrı

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun’un acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

İngiltere doğumlu olan genç kadın için en iyi eşleşmenin Kıbrıs veya Orta Doğu kökenli biriyle olabileceği duyuruldu.

İnternet üzerinden; 16 – 30 yaş arasında, sağlık durumu iyi olan ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum veya Orta Doğu kökenli kişilere donor olmaları için çağrı yapıldı.

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