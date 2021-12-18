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Taliban Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı

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Taliban Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
Taliban Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede güvenlik ve huzurun tesis edildiğini, mülteci durumundaki Afganların yurtlarına geri dönebileceklerini söyledi.

Kabil'de "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda ilk olarak Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund'un mesajı okundu.

Yakın tarihte Afganistan'dan göçün, 1979'da Rusların ülkeyi işgaliyle başladığına değinen Ahund mesajında, "20 yıldır uluslararası camia tarafından yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadı. Biz geldiğimizden bu yana binlerce aileye evlerine dönme konusunda yardım ettik. Gelecek yıl, bütün Afgan mülteciler için eve dönüş çağrısı yapıyoruz. Artık Afganistan'da huzur var. Herkes genel aftan yararlanabilir ve ülkeye dönebilir." ifadesini kullandı.

"Eve dönüş çağrısı yapıyoruz"

Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Abbas Stanekzey konuşmasında, İran ve Pakistan'da üçer milyon Afgan mülteci bulunduğuna, dünyanın birçok yerinde de yüz binlerce Afgan mültecinin barındığına işaret ederek, "Bizde siyasi ve ekonomik gerekçelerle göç eden iki çeşit mülteci var. Her iki kesime de eve dönüş çağrısı yapıyoruz." dedi.

Ülkedeki sıkıntıların ABD'den kaynaklandığını öne süren Stanekzey, şunları kaydetti:

"ABD yönetimi, Doha'daki müzakereler esnasında, Afganistan'dan diplomatlarını çekmeyeceği ve dünya ülkelerini Taliban yönetimiyle iş birliği konusunda teşvik edeceğine dair söz vermişti. Uluslararası topluma sesleniyorum, ABD'ye baskı yapsınlar ve bloke edilmiş paralarımız serbest bırakılsın. Batılı ülkeler, Afgan halkının kendileri için göç tehlikesi oluşturmamalarını istemiyorlarsa, ülkemizin alt yapısının imarı konusunda bize yardım etsinler."

"İlkbaharın gelmesiyle milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruz"

Taliban yönetimi Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Arsalan Harotay da sözlerine göçün engellenmesi konusunda ülkesine maddi destek veren devletlere teşekkür ederek başladı.

Horatay, "İlkbaharın gelmesiyle ülkeden göç etmiş milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruz. Taliban yönetimi, ülke içi ve dışındaki Afgan göçmenler için biometrik sistemin kullanılacağı bir bilgi işlem merkezi kurmayı planlamaktadır." dedi.

Toplantıda Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya da hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık, resmi olarak 2000'de Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildi. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin yaşamları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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