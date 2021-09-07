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Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde

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Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde
Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı: Başbakan Molla Akhund, İçişleri Bakanı Hakkani FBI'ın arananlar listesinde

Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti.

Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar üstlenecek.

Baradar 2020'de dönemin ABD Başkanı Trump ile telefonda konuşarak, bir ABD başkanıyla konuştuğu bilinen ilk Taliban üyesi olmuştu.

2020'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi ise bir Taliban yöneticisinin bir ABD başkanıyla bilinen doğrudan ilk temasıydı.

Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından "terör örgütleri" listesine alınmıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında "Halkımızın haftalardır yeni hükümeti beklediğini biliyorduk" dedi ve bu hükümetin geçici olacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı'na Molla Muhammed Yakup, Dışişleri Bakanlığı'na da Emir Han Muttaki getirildi.

Molla Yakup, Taliban'ın kurucularından ve uzun yıllar liderliğini yapmış Molla Ömer'in oğlu.

Yakup Taliban'ın siyasi kanadının liderliğini yapmış, ABD ile geçen yıl imzalanan çekilme anlaşmasının müzakerelerinde yer almıştı.

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden, Kültür Komisyonu Başkanı Ahmedullah Vasik, neden hiç kadın bakan olmadığı sorusuna "Bu henüz nihai Kabine değil" yanıtını verdi.

Kabinede bir Kadın Bakanlığı bulunmuyor.

Taliban'ın lideri konumundaki Haybatullah Akundzade ise Kabine'de bir rol üstlenmemiş gözüküyor.

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