Taliban Basın Toplantısındaki Tek Kadın Gazeteci...

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, dün ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıya ise onlarca erkeğin içerisinde bulunan tek kadın gazeteci Charlotte Bellis damga vurdu. Cesareti ve güzelliğiyle takdir toplayan Bellis, Taliban sözcüsüne ilk soruyu soran kişi oldu. Genç gazeteci, kadın haklarını ve Taliban’ın bu konudaki görüşlerini sordu.

Tüm dünya Taliban’ın çok kısa bir sürede Afganistan’da kontrolü ele geçirmesini konuşurken, bölgede meydana gelen her gelişme de dikkatle takip ediliyor.Sivil halk Taliban’dan korktuğu için ülkeden kaçmanın yollarını arıyor, hatta havalimanına akın ederken pistten kalkan uçakların peşinde koşturuyor. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Taliban’ın Kabil’e girdiği gün, bir toplantıya katılacağını söyleyerek sarayından ayrılıp başka bir ülkeye kaçtı.

SALONDA TEK KADIN O VARDI

Kaos ortamının hakim olduğu ülkede Taliban ise yeni hükümeti kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk açıklamalarından kimseden intikam almayacaklarını belirten Taliban yetkilileri dün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ise tüm dünyanın dikkatini çeken biri yer aldı. Tamamını erkek muhabirlerin doldurduğu salonda bulunan tek kadın gazeteci Charlotte Bellis, cesaretiyle takdir topladı.

KADIN HAKLARINI SORDU

2019 yılından beri Afganistan’da, kısmen Katar hükümeti tarafından finanse edilen bağımsız haber kuruluşu Al Jazeera için çalışan Bellis, daha önce hiçbir zaman kameraların karşısına çıkmayan Taliban sözcüsü Zabibullah Mücahit’e ilk sorusunu yöneltip Afgan kadının haklarına saygı gösterip göstermeyeceklerini sordu.Bellis, “Sizinle kadın hakları ve kız çocuk hakları, kadınların çalışmasına izin verilip verilmeyeceği ve kızların okula gidip gitmeyeceği hakkında konuşmak istiyorum. Kadınlara ve kız çocuklarına haklarının korunacağına dair ne gibi güvenceler verebilirsiniz?” sorusunu yöneltti.Yüzünü dünyaya ilk kez gösteren Taliban sözcüsü Mücahid ise gazetecilere İslam Emirliği’nin şeriat yasalarına uydukları sürece kadınlara haklarını vereceğine dair güvence Verdi.

“KADINLAR TOPLUMUN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR”

Mücahid ayrıca, “Kadınlara tüm hakları verilecek. İster işte ister diğer faaliyetlerde olsun, çünkü kadınlar toplumun önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı ve ekledi: “İslam’ın sınırları içinde tüm haklarını garanti ediyoruz.”Bellis’in bu basın toplantısında bulunması ve bir Taliban üyesine doğrudan soru sorabilmesi tüm dünyada ilgiyle takip edildi.