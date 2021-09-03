Taliban: 'Güvenilir dost' Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni aktif olarak destekleyeceğiz

Taliban, Afganistan'ın, Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alacağını ve Pekin'in çıkarlarını koruyacağını belirterek ülkenin yeniden inşası için Pekin'in yatırım ve desteğine ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Örgütün Doha'daki siyasi ofisinin başkan yardımcısı Abdülselam Hanefi'nin taahhüdü, Çin'in Taliban liderliğindeki yönetimle ilişkilerini güçlendirmeyi istediği bir döneme denk geldi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao ile Hanefi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hanefi, kendi yönetimlerinin Çin'in Afganistan'daki kurumlarını ve personelini korumak için "etkili önlemler alacağını" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hanefi'nin görüşmede, "Çin, Afganistan'ın güvenilir bir dostu olmuştur. Taliban, Afganistan ve Çin arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeye devam etmeye isteklidir ve hiçbir gücün Çin'in çıkarlarını tehdit etmek için Afgan topraklarını kullanmasına asla izin vermeyecektir." dediğini aktardı.

Ayrıca bakanlığın açıklamasında, Hanefi'nin Pekin'in dış politika ve denizaşırı yatırım stratejisi olan Kuşak ve Yol Girişimi'ni övdüğü belirtilen açıklamada, "Bu (Kuşak ve Yol Girişimi) Afganistan'ın ve bölgenin kalkınmasına ve refahına katkı sağlıyor. Afganistan, aktif olarak desteklemeye ve katılmaya devam etmeyi umuyor." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Afganistan, Çin açısından coğrafi olarak stratejik bir konumda bulunuyor.

Pekin uzun süredir Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'na (CPEC) Afganistan'ı da katmayı istiyordu. Ancak ülkedeki değişken durum ve Çin'in Afganistan'daki istikrarsızlığın kendi içine de yayılma etkisinden korkması nedeniyle ilerleme kaydetmemişti.

Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasına yardım edecek

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında kendilerine yardım edeceğini söyledi.

Mücahid, Çin Dışişleri Bakanı Wu'nun Hanefi ile görüşmesi sırasında Çin'in Kabil Büyükelçiliği'ni açık bırakacağı sözünü verdiğini dile getirdi. Ayrıca Wu'nun iki ülke ilişkilerinin geçmişe nazaran daha da güçleneceğini söylediğini belirtti.

Diğer yandan İtalyan La Repubblica gazetesine mülakat veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Çin ile ilişkiler konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in "Kuşak Yol" girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahid, "Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor." yorumunu yaptı.

AA'nın haberine göre Mücahid, bölgede ağırlığı olan önemli bir ortak olarak gördükleri Rusya ile de iyi ilişkileri sürdüreceklerini, Moskova'nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik ara buluculuk yapmaya devam ettiğini aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang: Taliban, Kuşak ve Yol Girişimine katılmak istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise Çin'in Taliban hükümetini tanıyıp tanıyacağı yönündeki bir soruyu, Pekin'in Afganistan'daki durumu yakından izlediğini söyleyerek yanıtladı.

İlaveten Wang, "Biz Afganistan'ın açık ve kapsayıcı bir siyasi yapı, ılımlı bir politika oluşturmasını, terör örgütlerinden kopmasını ve komşu ülkelerle iyi geçinmesini umuyoruz. Yeni bir Afgan hükümeti kuruluyor. Taliban'ın yabancı yatırımcılar için iyi koşullar yarattığını ve Kuşak ve Yol girişimine katılmak istediğini fark ettik. Afganistan'daki durumun sorunsuz bir şekilde geçeceğini umuyoruz. Bu, işbirliğinin ön koşulu ve işletmelerin Afganistan'a yatırım yapması için temeldir." diye konuştu.

Çin'in bir yandan el Kaide ile sıkı ilişki içinde olan Taliban'la ilişki kurup resmi olarak tanınması için olağanüstü çaba harcarken diğer yandan Doğu Türkistan'daki milyonlarca Uygur Türkünü 'terörle mücadele' adı altında hapse atması analistler tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in çabalarının aksine ABD ve Avrupa Birliği, Taliban'ın hükümetinin tanınmasıyla ilgili bekle-gör politikası izleyeceğini belirtiyor.