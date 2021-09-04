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Taliban hükümeti şekilleniyor: Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan

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Taliban'ın 15Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden sonra gözler nasıl bir kabine oluşturulacağına çevrilmişti.
Taliban hükümeti şekilleniyor: Şeyh Abdulhakim müminlerin emiri, Baradar başbakan

Euronews'in Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şeyh el Hadis Mevlevi Abdulhakim Sahib Emir el-Müminun (Müminlerin Emiri) olarak belirlendi. Talibanın kurucuları arasında yer alan Şeyh Abdulhakim, örgütün ilk iktidarında adalet bakanlığı görevini üstlenmişti. Doha'da yapılan barış müzakerelerinde Pakistan'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılması şartı koşulan Şeyh Abdulhakim geçtiğimiz yılda müzakere heyeti başkanlığına getirilmişti.

Talibanın lideri Şeyh Haybetullah Akhundzade yeni yönetimde ruhani liderliğini sürdürecek. Akhundzade, Selefi Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından şura tarafından Taliban'ın 1 numaralı ismi olarak atandı. Hızlı bir yükseliş gösterdi. Askeri bir komutandan ziyade dini alandaki geçmişi nedeniyle manevi bir figür olarak hizmet etmesi için seçildiğine inanılıyor

Talibanın kurucularından Molla Abdulgani Baradar kabinenin başında başbakanlık görevini yürütecek. Baradar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından sıkça söz edilen bir figür haline geldi. SSCB güçlerine karşı Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı. Yardımcılığını üstlendi. Molla Ömer ve Molla Abdulgani Baradar'ın iki kız kardeşle evlenerek bacanak olduklarına inanılıyor.

Resmen ilan edilmemiş olan listeye göre hükümette diğer görev dağılımı ise şu şekilde:

 

El Hac Sadr Muhammed İbrahin Sahib savunma bakanlığını üstlenecek.

Halife adıyla bilinen Siraceddin Hakkan ise içişleri bakanı olacak.

Malagal Aga Akhund maliye bakanlığı görevini yürütecek.

Abbas Stangari dışişleri bakanlığına getiriliyor.

Hacı Gül Muhammed olarak bilinen Molla Muhammed Naim sınırlardan sorumlu bakanlığı üstlenecek.

Molla Muhammed Hasan Rahmani tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Mevlevi Fethullah Mansur İbni Şahid Mansur Sahib hava kuvvetleri komutanı olarak atandı.

Molla Abdul Kayyum Zakir, Kabil güçlerinin başkanlığına getirildi.

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