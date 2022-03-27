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Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı

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Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı
Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uçağa binmesini yasakladı

Güvenlik nedeniyle isimleri açıklanmayan iki kaynağın Reuters'a aktardıklarına göre; Taliban, kadınların yanlarında bir "erkek refakatçi" olmadan Afganistan'daki havayollarında iç ve dış hat uçuşlarına binmelerini yasakladı.

İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı ile Kültür ve Bilgi Bakanlığı sözcüleri, henüz bir açıklamada bulunmadı. 

Reuters'ta yer alan habere göre; İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, Cumartesi günü havaalanlarına yeni kısıtlamaları bildiren bir mektup yolladı. Hali hazırda bilet rezerve etmiş kadınların Pazar ve Pazartesi günleri seyahat etmesine izin verileceği söylenirken, kaynakların aktardığına göre; bileti olan kadınların, Cumartesi günü, Kabil Havaalanı'ndan seyahat etmesine izin verilmedi. 

Seyahat kısıtlamasında; acil durumlarda nasıl bir yol izleneceği, erkek akrabası olmayan, yabancı veya çift vatandaşlığa sahip kadınlara bir istisna uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. 

Daha önce, bir Taliban yönetim sözcüsü, eğitim için yurt dışına giden kadınlara bir erkek akrabanın eşlik etmesi gerektiği ifadelerini kullanmıştı. 

Kadınların uzun mesafeli seyahatler için erkek bir refakatçiye sahip olmaları şartı, birçok Afgan kadının eleştirisini aldı. 

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