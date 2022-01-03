Taliban, litrelerce alkolü kanala boşattı

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, Şeriat hükümlerini bir bir uygulamaya koyarak baskıyı giderek artırıyor.

Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, Şeriat hükümlerini bir bir uygulamaya koyarak baskıyı giderek artırıyor.

Son olarak Taliban'a bağlı hükümet yetkilileri, 3000 litre alkollü içkiyi başkent Kabil'deki kanala döktü.

İstihbarat Müdürlüğü, Kabil yakınlarında bir depoda ele geçirilen litrelerce likörün kanala boşaltıldığını gösteren bir video yayınladı. Olayla bağlantılı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin önde gelen dini yetkililerinden biri de, sosyal medyada “Müslümanlar alkol üretiminden ve dağıtımından kesinlikle kaçınmalıdır” mesajını paylaştı.

Alkol satışı ve tüketimi, Afganistan’da Batı'nın desteklediği hükümetler döneminde de yasaktı, ancak Taliban iktidarı alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelik kısıtlamaları daha da artırdı.

Taliban yönetimi, Ahlakı Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı aracılığıyla kadınlara yönelik çok sayıda kısıtlamayı da hayata geçirmişti.