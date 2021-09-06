Taliban Pencşir’de kontrolü sağladığını duyurdu

Afganistan’da radikal İslamcı Taliban güçlerine direnen vilayet olan Pencşir'deki birliklerin hafta sonu ağır kayıplar verdiği haberlerinin ardından Taliban'a ateşkes çağrısı geldi.

Bölgede Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi (NRF) tarafından yapılan açıklamada "Taliban’ın Pencşir’deki askeri operasyonlarına son vermesi ve birliklerini çekmesi teklif edildi. Karşılığında biz de birliklerimize askeri eylemde bulunmaktan kaçınmaları talimatı vereceğiz" denildi.

Pazar akşamı Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti tarafından yapılan başka bir sosyal medya açıklamasında ise General Abdül Wudod Zara’nın çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Taliban Pencşir'i ele geçirdiğini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Pazartesi günü yaptığı açıklamada Taliban'ın Pencşir vadisinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Zabihullah Mücahid

Taliban ile Kabil’in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında süren çatışmaların ardından Pazar akşamı Taliban Pencşir vadisinin neredeyse tamamını ele geçirdiğini açıklamış, ancak bu iddia Ulusal Direniş Cephesi tarafından yalanlanmıştı. Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i de alarak Afganistan’da yönetimi devralmıştı.

Pencşir Vadisi, Taliban'ın ilk iktidar dönemi olan 1996-2001 yılları arasında da Taliban tarafından ele geçirilememişti. Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud'un babası "Pencşir Aslanı" olarak anılan Tacik asıllı Ahmed Şah Mesud direnişin liderliğini üstlenmişti.