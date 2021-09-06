  • BIST 1.474,540
  • Altın 485,45
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Taliban Pencşir’de kontrolü sağladığını duyurdu

» »
Afganistan’da radikal İslamcı Taliban güçlerine direnen vilayet olan Pencşir'deki birliklerin hafta sonu ağır kayıplar verdiği haberlerinin ardından Taliban'a ateşkes çağrısı geldi.
Taliban Pencşir’de kontrolü sağladığını duyurdu

Afganistan’da radikal İslamcı Taliban güçlerine direnen vilayet olan Pencşir'deki birliklerin hafta sonu ağır kayıplar verdiği haberlerinin ardından Taliban'a ateşkes çağrısı geldi.

Bölgede Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi (NRF) tarafından yapılan açıklamada "Taliban’ın Pencşir’deki askeri operasyonlarına son vermesi ve birliklerini çekmesi teklif edildi. Karşılığında biz de birliklerimize askeri eylemde bulunmaktan kaçınmaları talimatı vereceğiz" denildi.

Pazar akşamı Ulusal Direniş Cephesi Sözcüsü Fehim Daşti tarafından yapılan başka bir sosyal medya açıklamasında ise General Abdül Wudod Zara’nın çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Taliban Pencşir'i ele geçirdiğini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Pazartesi günü yaptığı açıklamada Taliban'ın Pencşir vadisinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Taliban Sprecher Zabihullah Mujahid

Zabihullah Mücahid

Taliban ile Kabil’in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında süren çatışmaların ardından Pazar akşamı Taliban Pencşir vadisinin neredeyse tamamını ele geçirdiğini açıklamış, ancak bu iddia Ulusal Direniş Cephesi tarafından yalanlanmıştı. Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i de alarak Afganistan’da yönetimi devralmıştı. 

Pencşir Vadisi, Taliban'ın ilk iktidar dönemi olan 1996-2001 yılları arasında da Taliban tarafından ele geçirilememişti.  Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Mesud'un babası "Pencşir Aslanı" olarak anılan Tacik asıllı Ahmed Şah Mesud direnişin liderliğini üstlenmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail üçüncü doz aşıyla Kovid-19 salgınının önüne geçmeye çalışıyor03 Eylül 2021 Cuma 19:36
  • Afganistan’da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu: Molla Baradar03 Eylül 2021 Cuma 12:12
  • İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi03 Eylül 2021 Cuma 11:42
  • Akdeniz'deki petrol sızıntısından kim sorumlu?02 Eylül 2021 Perşembe 18:14
  • Lübnan Hizbullahı İran petrolünü Suriye üzerinden ithal etmeyi planlıyor02 Eylül 2021 Perşembe 17:10
  • Afganistan’da son durum: Katar’dan açıklama, BBC’den Türkiye analizi02 Eylül 2021 Perşembe 14:29
  • İsrail'de koronavirüs vaka sayısında rekor artış02 Eylül 2021 Perşembe 13:31
  • İran yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı02 Eylül 2021 Perşembe 11:38
  • Taliban Sözcüsü: 2 Gün İçinde Yeni Hükümeti Açıklayabiliriz, Kadın Bakan Olmayacak01 Eylül 2021 Çarşamba 17:03
  • Filistin’de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı01 Eylül 2021 Çarşamba 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti