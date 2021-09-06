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Taliban Pencşir’i tamamen ele geçirdi

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ABD önderliğindeki batılı güçlerin 20 yıl sonra ülkeden ayrılmasıyla birlikte etkisin artıran ve bir hafta gibi bir süre içinde Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’dan dikkat çeken bir açıklama geldi…
Taliban Pencşir’i tamamen ele geçirdi

ABD önderliğindeki batılı güçlerin 20 yıl sonra ülkeden ayrılmasıyla birlikte etkisin artıran ve bir hafta gibi bir süre içinde Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’dan dikkat çeken bir açıklama geldi…

Ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan ve sadece başkent Kabil’in kuzeyinde yer alan Pencşir Vadisi’nde Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ile mücadele eden Taliban, bu bölgenin kontrol altına alındığını açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün yaptığı açıklamada, Taliban’ın Afganistan’daki son direnişin olduğu Pençşir bölgesinin kontrolünü tamamen ele aldığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bölgedeki bayrağın değiştiği ve Taliban bayrağının asıldığı görülüyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Taliban militanlarının Pencşir yerel yönetim binasının girişinde poz verdiği görülüyor.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, “Bu zaferle birlikte ülkemiz savaş batağından tamamen kurtuldu” ifadesi kullanıldı.

Taliban sözcüsü, Pencşir’in ele geçirilmesi sırasında kimsenin yaralanmadığını söylerken, bugün içinde bölgeye internet ve elektrik verileceğini duyurdu.

AHMED MESUD: SAVAŞ ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ

Bölgedeki direnişçi grubun lideri Ahmed Mesud’dan konuyla ilgili bizzat bir açıklama gelmedi. Fakat Mesud’un liderlik ettiği Afganistan Ulusal Direniş Cephesi, Taliban’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Grubun sözcüsü Ali Maisam, BBC’ye açıklama yaptı. Maisam, “Bu doğru değil. Taliban Pencşir’i ele geçirmedi. Taliban iddialarını yalanlıyorum” dedi. Ayrıca Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’nin sosyal medya hesabından, “AUDC güçleri büyün stratejik mevzilerini koruyor ve vadide savaşmaya devam ediyor. Afgan halkına, Taliban’a ve müttefiklerine karşı savaşın adalet ve özgürlük alınana kadar devam edeceğinin garantisini veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Mesud, Taliban ile savaşmak yerine ve çatışmaların durdurulması koşuluyla barış müzakeresi yapılabileceğini açıklamıştı. Massoud, “Taliban‘ın ilerlemek için tek yolun görüşmeler olduğunu anlamasını istiyoruz. Savaş çıkmasını istemiyoruz” demişti.

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