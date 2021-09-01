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Taliban Sözcüsü: 2 Gün İçinde Yeni Hükümeti Açıklayabiliriz, Kadın Bakan Olmayacak

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Taliban Sözcüsü: 2 Gün İçinde Yeni Hükümeti Açıklayabiliriz, Kadın Bakan Olmayacak
Taliban Sözcüsü: 2 Gün İçinde Yeni Hükümeti Açıklayabiliriz, Kadın Bakan Olmayacak

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai, yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini söyledi.

BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'daki sözcüsü Stanikzai, "kapsayıcı" bir hükümet kuracaklarını belirtti.

Stanikzai kadınların da yeni yönetimde olacaklarını ancak hükümette kadın bakan olmayacağını açıkladı.

Taliban sözcüsü, ABD'nin desteklediği eski hükümette görev yapanlara da yeni yönetimde yer verilmeyeceğini söyledi.

Taliban liderleri, daha önce yaptığı açıklamalarda Şeriat kurallarına uydukları takdirde kadın haklarına saygılı olacaklarını belirtmişlerdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ise Afganistan'da kapsayıcı ve kadınların tam-eşit şekilde katıldığı yeni bir hükümet kurulması için Taliban'la müzakere çağrısı yapmıştı.

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