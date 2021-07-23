Taliban sözcüsü: Eşref Gani gitmeden Afganistan'a barış gelmez

Taliban, Afganistan'da gücü tekellerine almak gibi bir amaçları olmadığını fakat Devlet Başkanı Eşref Gani gitmeden ülkede barış olamayacağını açıkladı.

Taliban, Afganistan'da gücü tekellerine almak gibi bir amaçları olmadığını fakat Devlet Başkanı Eşref Gani gitmeden ülkede barış olamayacağını açıkladı.

AP'ye konuşan Taliban sözcüsü Suheyl Şahin, Gani'nin görevi bırakması ve müzakerelerle çatışmalardaki tüm tarafların kabul edebileceği bir hükümetin kurulmasının ardından silahları bırakacaklarını belirtti.

Geçmişte gücün tek elde toplanmasının başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Şahin aynı formülü tekrarlamayacaklarını vurguladı. Taliban'ın müzakereler heyetinde de yer alan Şahin bu açıklamasıyla Taliban'ın 20 yıl önce kontrolü ele geçirdiğinde hata yapıldığını da kabul etmiş oldu.

Gani'yi savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlayan Şahin, devlet başkanının Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada Taliban'a karşı büyük bir operasyon yapma sözü verdiğini hatırlattı.

2019 yılındaki seçimlerle ilgili yapılan şaibe iddialarına vurgu yapan Şahin, Gani'nin yönetiminin meşru olmadığını savundu. 2019 yılındaki seçimlerden sonra hem Gani hem de rakibi Abdullah Abdullah zafer ilan etmiş daha sonra yapılan uzlaşma ile Abdullah hükümette iki numaralı isim olmuş ve Uzlaşma Konseyi'ne başkanlık etmeye başlamıştı.

Abdullah geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'la yapılan müzakerelerde de hükümeti temsil eden delegasyona liderlik etmişti. Müzakereler daha fazla görüşme ve ülkedeki altyapı ve sivillerin korunması sözleriyle tamamlanmıştı.

Şahin müzakereleri iyi bir başlangıç olarak nitelese de Gani görevi sürdürürken Taliban'a yapılan ateşkes çağrılarının teslim olma talebinden farksız olmadığını vurguladı.

Şahin "Ateşkesten önce herkesin kabul edeceği bir hükümetin kurulması lazım. O zaman savaş olmaz," ifadelerini kullandı.

Gani ise seçimle yeni hükümet belirlenene kadar görevde kalacağını belirtiyor.

Kadınlar çalışabilecek, okula gidebilecek

Şahin yeni yönetim altında kadınların çalışabileceğini, okula gidebileceğini ve siyaset yapabileceğini fakat bunları yaparken başörtüsü takması gerekeceğini belirtti. Kadınlar ayrıca yanlarında bir erkek akrabaları olmadan da dışarı çıkabilecekler diyen Şahin, Talibanın kontrol etmeye başladığı bölgelerdeki okul ve üniversitelere faaliyetlerine eskisi gibi devam edebilecekleri talimatı verildiğini vurguladı.

Kabil'e saldırı planı yok

Başkent Kabil'e bombalı saldırı planlamadıklarını belirten Şahin, Taliban'ın şu ana kadar çatışmaya girmekten kaçındığını ve ele geçirilen bölgelerin müzakerelerle kontrol altına alındığını belirtti.

Şahin "Çatışma yoluna gitseydik 194 ili sekiz haftada ele geçirmemiz çok zor olurdu," ifadelerini kullandı.

Taliban Afganistandaki 419 ilin yaklaşık yarısını kontrol ederken 34 bölgesel başkenti girmedi.