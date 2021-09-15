Taliban: Yardımlar "şeffaf bir biçimde" halka ulaştırılacak

Taliban, Birleşmiş Milletler (BM) donörler konferansında kararlaştırılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını açıkladı. Taliban hükümetinde dışişleri bakanı görevinde olan Emir Han Muttaki başkent Kabil'de yaptığı basın açıklamasında, "İslam Emirliği bu yardımın tamamen şeffaf bir biçimde ihtiyaç sahibi halka ulaştırılması için elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi. Muttaki ayrıca, donörlerden Afganistan'a desteği sürdürmelerini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) cömert olmasını isteyen Muttaki, "Amerika büyük bir ülke, gönlünün zengin olduğunu göstermeli" söyleminde bulundu. Taliban'ın ABD'ye çekilme ve yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi sırasında yardım ettiğini belirten Muttaki, "Teşekkür etmek yerine halkımıza karşı yaptırımlarda bulunmaktan bahsediyorlar" diye konuştu.

ABD, BM donörler konferasında Afganistan'a 60 milyon dolar yardım sözü verdi. 20 yıl süren Afganistan işgali sırasında ABD'nin devrilen Afgan hükümetine yaptığı mali desteğin miktarı ise 2 milyar doları geçiyor.

BM'nin Afganistan konferansında ülkelerin vermeyi taahhüt ettiği paranın toplam miktarı 1 milyar 200 milyon dolar (1 milyar 2 milyon euro). Almanya ve Fransa bu bağlamda 100'er milyon euro destek vermeyi kabul etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumdan Taliban ile iş birliği yapma fırsatını kullanmalarını istedi. Guterres yardımların radikal İslamcı hareketi insan haklarına saygı gösterme yönünde harekete geçirmek için bir baskı aracı olabileceğini söyledi.