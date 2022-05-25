  • BIST 2.387,93
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Taliban'da kadın hakları için uyarı

» »
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yaptı.
Taliban'da kadın hakları için uyarı

BM Güvenlik Konseyi’nden yapılan ortak açıklamada, Afgan kadınların ve kız çocuklarının haklarının giderek aşınmasından duyulan derin endişe ifade edildi.

Açıklamada, “Eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ile kadınların kamusal yaşama tam, eşit ve anlamlı katılımını sınırlayan kısıtlamalar uluslararası toplumun beklentileriyle çelişiyor” denildi.

Kadın spikerlerin ekran önünde yüzlerini örtmesi ve kadınların evden sadece gerekli olduğunda çıkması gibi uygulamalarının son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Taliban’a, Afgan kadınların ve kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalardan derhal geri adım atması çağrısı yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ta deaş saldırısında 1 kişi öldü , 5 kişi yaralandı24 Mayıs 2022 Salı 11:42
  • Barış araştırmacıları.... ' yeni risklere hazırlıklı değiliz'24 Mayıs 2022 Salı 11:00
  • BMW: Rus doğalgazına uygulanacak ambargo otomotiv sektörünü durma noktasına getirir24 Mayıs 2022 Salı 10:51
  • Palm yağı üreticileri, arazilerini kullandıkları kabilelerin milyonlarca dolarlık gelirlerini nasıl alıkoyuyor?24 Mayıs 2022 Salı 10:25
  • Ukrayna savaşı: Putin yalan haber kanunuyla gerçeklere de mi savaş açtı?24 Mayıs 2022 Salı 10:23
  • Peskov, Batı'yı hedef aldı: 'Küresel gıda krizinin kaynağı biz değiliz'23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:27
  • IMF Almanya için ılımlı bir toparlanma öngörüyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:05
  • Litvanya: Rusya ile enerji ticaretini bitirdik23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:43
  • Katar’ın Paris Büyükelçiliği’nde bir kişi öldü23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:26
  • Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık televizyona çıkmak için yüzlerini de örtmek zorunda23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti