Geçtiğimiz yıl Afganistan'ı işgali sırasında binlerce sivilin ölümüne neden olan ve halen ülkede insanlık krizi yaşatan Taliban'dan Rus ve Ukrayna hükümetlerine 'barışçıl çözüm' çağrısı geldi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçiren ve ülkede bir insanlık krizine sebep olan Taliban’dan Rus ve Ukrayna hükümetlerine ‘krizi barışçıl yollarla çözme’ çağrısı geldi.

Taliban’ın şu anda Afganistan İslam Emirliği adıyla anılan resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, ‘sivil ölümlerden endişe duyuyoruz’ ifadeleri yer aldı.

Taliban’ın Dışişleri Bakanlığı’nın mührü ile yayımlanan mesajda, “Taliban, Rusya ve Ukrayna arasında diyalog kurulması ve Ukrayna’daki Afganların korunması çağırısında bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri bakanlığı Cuma sabahı ‘Ukrayna’daki krizle ilgili açıklama yayınlarken, bu açıklama Twitter’da Taliban’ın önde gelen isimleri tarafından da paylaşıldı.

Açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği Ukrayna’daki durumu yakından izliyor ve sivil kayıp olasılığından endişe duyduğunu ifade ediyor” denildi.

Taliban mesajına, “İslam Emirliği her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor. Tüm tarafların şiddeti yoğunlaştırabilecek tavırlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor.” sözleriyle devam etti.

Daha önce yapılan açıklamalarda geçen yıl Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmek için başlattığı saldırılar sırasında 1000’den fazla sivilin öldüğü açıklanmış, 2000’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.