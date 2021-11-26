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Taliban’dan sonra “Afgan kızı” İtalya’ya tahliye oldu

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National Geographic dergisine kapak olduğu pozla bütün dünyanın “Afgan kızı” olarak tanıdığı Şarbat Gula’nın Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra ülkeden kaçtığı açıklandı.
Taliban’dan sonra “Afgan kızı” İtalya’ya tahliye oldu

National Geographic dergisine kapak olduğu pozla bütün dünyanın “Afgan kızı” olarak tanıdığı Şarbat Gula’nın Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra ülkeden kaçtığı açıklandı.

McCurry, yıllar sonra 2002’de Gula ile tekrar bir araya gelmiş ve ortaya bu poz çıkmıştı.

ABD öncülüğündeki Batılı güçlerin Afganistan’dan ayrılmasıyla birlikte Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesi uluslararası kamuoyunda endişe yaratmıştı… Birçok Afgan ülkeden kaçmak için yollar ararken, “Afgan kızı” olarak da bilinen Şarbat Gula’nın da tahliye edilenler arasında olduğu açıklandı. 80’lerde çekilen fotoğraflarda delici yeşil gözleriyle ve anlamlı ifadesiyle tanınan Gula’nın İtalya’ya tahliye edildiği duyuruldu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ofisi tarafından yapılan açıklamada Gula’nın ülkeden ayrılma talebiyle başvurduğu ve İtalyan hükümetinin de harekete geçtiği belirtildi. İtalyan hükümeti, Gula’nın İtalya’daki yaşamına entegre olması için yardımcı olacaklarının da altını çizdi.

2014 yılında kimlikte sahtecilik suçlamasıyla Pakistan’da gözaltına alınan ve Kabil’e gönderilen Gula için Afganistan’da bir resepsiyon düzenlenmiş ve yeni bir apartman dairesi verilmişti.

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