Taliban’dan Türkiye açıklaması: İşgal sayarız, kararı geri almaya şiddetle çağırıyoruz

Taliban, ABD’nin çekildiği Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlamayı planlayan Türkiye hakkında açıklama yaptı. Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid tarafından paylaşılan açıklamada, “Türk yetkilileri, her iki ülke için de zararlı olması nedeniyle kararlarını geri almaya şiddetle çağırıyoruz” dedi ve askerlerin Afganistan’da kalmasını ‘işgal sayacaklarını’ belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Bir süredir Türk yetkiliyle temas halindeydik ve onayımız olmadan böyle tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdikleri birçok toplantı yaptık. Verdikleri mevcut karar, kendi sözleşmelerinin ihlalidir” ifadeleri kullanıldı.