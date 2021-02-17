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Taliban'ın "bomba yapma dersi"nde patlama: 30 ölü

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Afganistan'da en az 30 Taliban militanı "bomba yapma dersi" sırasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybetti. 
Taliban'ın "bomba yapma dersi"nde patlama: 30 ölü

Afganistan'da en az 30 Taliban militanı "bomba yapma dersi" sırasında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybetti. 

Khaama haber ajansının haberleştirdiği Afgan ordusunun 209. Sahibi Bölüğü'nün açıklamasına göre  militanlara Belh bölgesindeki bir camide el yapımı patlayacı yapmaları için eğitim veriliyordu. 

Camideki patlamada en az 30 kişinin öldüğü, ölenlerden 6'sının da yabancı ülke vatandaşı olduğu ifade edildi. Ordudan yapılan açıklamada 6 yabancı ülke vatandaşının kimliklerinin tespit edilemediği, ancak bu kişilerin "mayın yapma uzmanları" olduğu belirtildi.

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