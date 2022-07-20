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Taliban’ın Facebook hesapları ve sayfaları kapatıldı

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Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban kontrolündeki bazı hesap ve sayfaları askıya alma kararı aldı.
Taliban’ın Facebook hesapları ve sayfaları kapatıldı

Meta çatısı altında Instagram, WhatsApp, Messenger ile birlikte hizmet veren Facebook’tan dikkat çekici bir hamle geldi.

ABD merkezli şirket, geçen yıl Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın kontrolündeki resmi Facebook sayfalarını askıya alma kararı aldı. Facebook’un Afganistan Ulusal Televizyonu ve Bakhtar haber ajansına ait sayfayı da kapattığı belirtildi. Açıklamayı Afganistan Ulusal Televizyonu’nun başkanı Ahmedullah Wasiq yaptı. Wasiq, Pashto ve Dari sayfalarının da kapatıldığını belirtti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, Taliban’ı terör örgütü olarak tanıyan ilk kurumlardan biri olmuştu. Mark Zuckerberg’in kurucusu olduğu Facebook Taliban’ı öven ya da Taliban yanlısı içerik üreten hesapları da yasaklamıştı.

Facebook’tan bir yetkili ise, Taliban karşıtı yaklaşımın Facebook’un yanı sıra Instagram ve WhatsApp’ta da olduğunu dile getirdi.

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