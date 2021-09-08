  • BIST 1.454,540
  • Altın 483,71
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Taliban’ın hükümetinde dikkat çeken isimler

» »
ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban‘ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.
Taliban’ın hükümetinde dikkat çeken isimler

ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban‘ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.

Taliban‘ın dini lideri Haybatullah Ahundzade, 15 Ağustos’ta başkent Kabil’i ele geçirmelerinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, Taliban‘ın İslam hukuku ile çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi.

ABD, bazı Kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Dünya yakından izliyor” dedi.

Molla Hasan Akhund’un yardımcılarından biri, Taliban‘ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdül Gani Baradar olacak.

Molla Ömer’in oğlu 31 yaşındaki Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.

Poster üzerinde görülen Molla Akhundzade en son 2016 yılında kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

İçişleri bakanlığına ise ABD’nin terör örgütü olarak tanımladığı Hakkani grubunun kurucusunun oğlu Sirajuddin Hakkani getirildi. Hakkani’nin Taliban ile yakın bağlantısı olan El-Kaide ile bağı olması dünya kamuoyunun tepkisini çekti. Hakkani, savaş sırasında NATO askerleri ve Afgan sivillere yönelik birçok saldırıyı düzenlemekten suçlanıyor.

AHLAKSIZLIĞI ENGELLEME BAKANLIĞI GELDİ

Öte yandan kabinede Kadın Bakanlığı’nın kaldırılması uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Kabinede hiç kadın olmaması ise, Taliban’ın kadınların haklarını gasp etmeye çalıştığına dair yorumlar aldı.

İngiliz The Times gazetesi ise davranış ve kültür üzerine eğilecek Erdem ve Ahlaksızlığı Engelleme Bakanlığı’nın kurulduğuna dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada, Taliban kabinesindeki bazı kişilerin geçmişlerinden ve yakınlık kurduğu organizasyonlardan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Washington, “Taliban’ı hareketleriyle yargılayacağız, sözlerle değil. Afgan halkının hak ettiği kapsayıcı bir hükümet istediğimizi söylemiştik” açıklamasını yaptı.

Henüz Taliban’ın lideri Molla Akhund’un yeni hükümette ne rol üstleneceği bilinmiyor. 60 yaşında olduğu tahmin edilen Akhund’un İran’daki gibi bir “ruhani” rol üstlenebileceği tahmin ediliyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban Pencşir’de kontrolü sağladığını duyurdu06 Eylül 2021 Pazartesi 13:47
  • Taliban Pencşir’i tamamen ele geçirdi06 Eylül 2021 Pazartesi 10:47
  • Taliban, Afganistan'ın yeniden inşasına Çin'in yardım edeceğini belirtti04 Eylül 2021 Cumartesi 22:03
  • Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi04 Eylül 2021 Cumartesi 21:30
  • Taliban ile ilgili yeni iddia: Son vilayeti de ele geçirdiler04 Eylül 2021 Cumartesi 11:55
  • İdlibli çocuklar iç savaş atmosferinden 'Umut Olimpiyatları'yla' uzaklaştı03 Eylül 2021 Cuma 20:06
  • İsrail üçüncü doz aşıyla Kovid-19 salgınının önüne geçmeye çalışıyor03 Eylül 2021 Cuma 19:36
  • Afganistan’da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu: Molla Baradar03 Eylül 2021 Cuma 12:12
  • İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi03 Eylül 2021 Cuma 11:42
  • Akdeniz'deki petrol sızıntısından kim sorumlu?02 Eylül 2021 Perşembe 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti