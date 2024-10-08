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SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Talih kuşu ‘46972’ kondu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46972" numaralı bilete isabet etti.
Talih kuşu ‘46972’ kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46972" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satıldı.

15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 4 Milyon TL

15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle düzenlenecek olan özel çekilişin biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.

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