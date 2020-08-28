Talih kuşu devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 50482 numaralı bilete isabet ederek devretti Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2020 tarihinde çıkana kadar gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 900 Bin TL olarak 29 Ağustos (Cumartesi) itibarıyla satışa sunulacaktır.