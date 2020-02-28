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Talih kuşu Girne'de

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Talih kuşu Girne'de
Talih kuşu Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 300.000TL'lik büyük ikramiye 72303 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye bileti Girne bayilerinden Ömer Yazır tarafından satıldı. Sıradaki çekilişin 8 Mart tarihinde gerçekleşeceği çekilişte büyük ikramiye 300.000 TL oldu.

8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (29 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına  ulaşabilirsiniz. 

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