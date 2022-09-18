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Talih kuşu Girne'ye kondu

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Talih kuşu Girne'ye kondu
Talih kuşu Girne'ye kondu

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye 75281 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül  2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

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