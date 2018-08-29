Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bilet Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.
8 Eylül’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100TL olacak.
Biletler 15 TL’den satılacak
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bilet Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.
8 Eylül’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200 bin TL ve toplam ikramiye 524 bin 100TL olacak.
Biletler 15 TL’den satılacak
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