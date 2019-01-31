Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

30 ocak 2019 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi olan Altan Paşa tarafından satılan 07069; numaralı bilete isabet etti.

30 Ocak 2019 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi olan Altan Paşa tarafından satılan 07069; numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ocak 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye " 07069" numaralı bilete isabet etti.

8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 300.000TL olacak. Şubat ayının 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatı 20TL olarak yarından (31 Ocak 2019) itibaren satışa sunulacak.